Denizli'de iş kazası: 1 ölü
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Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında üzerine taş parçası düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında üzerine taş parçası düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında 4 Eylül'de meydana gelen olayda, Taner Ünlü'nün (34) üzerine taş parçaları düştü.
Ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünlü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop'a gönderildi.
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