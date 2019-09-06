Son Dakika Haberleri: Denizli'de iş kazası: 1 ölü
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Denizli'de iş kazası: 1 ölü

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında üzerine taş parçası düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında üzerine taş parçası düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında 4 Eylül'de meydana gelen olayda, Taner Ünlü'nün (34) üzerine taş parçaları düştü.

Ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop'a gönderildi.

Denizli, Eylül, İşçi, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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