Denizli'de iş kazası: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında üzerine taş parçası düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belevi Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında 4 Eylül'de meydana gelen olayda, Taner Ünlü'nün (34) üzerine taş parçaları düştü.

Ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop'a gönderildi.