Denizli'de iş makinelerinden akaryakıt çalan kişi tutuklandı

Gökhan G'yi gözaltına alan ekipler, aracın bagajında yaptıkları aramada 300 litre çalıntı akaryakıt ele geçirdi.

Hançalar Mahallesi'nde Gökhan G. (30) isimli kişinin bazı iş makinelerinin depolarından özel tasarladığı düzenekle akarkayıt çektiğini tespit eden jandarma ekipleri, Gökhan G'nin kullandığı 34 MKS 02 plakalı otomobili Akkent Mahallesi 'nde durdurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çal ilçesinde bazı vatandaşların iş makinelerinden akaryakıt çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Denizli 'nin Çal ilçesinde kurduğu düzenekle iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek