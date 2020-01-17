Denizli'de iş makinesi ile kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de iş makinesi ile kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika

Denizli'de iş makinesi ile kaçak kazı yapanlara suçüstü

6 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'de iş makinesi ile kaçak kazı yapanlara suçüstü, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada bölgede şantiye süsü verilmiş bir arazide iş makinesi ile çalışma yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, ekskavatör ile 8 metre derinlikte kaçak kazı yapan A.D, M.Ş.Ö, A.Ü, A.K.Y, K.K, M.R. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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