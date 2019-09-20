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Denizli'de iş makinesine tır arkadan çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'de iş makinesine tır arkadan çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası tır alevlere teslim olduDENİZLİ - Denizli'de iş makinesine arkadan çarpan tırın kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'de iş makinesine tır arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza sonrası tır alevlere teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'de iş makinesine arkadan çarpan tırın kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sinan Yay idaresindeki 32 DB 427 plakalı tır kontrolden çıkarak önünde seyir eden plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen iş makinesine arkadan çarparak şarampole devrildi. Çarpışmanın ardından devrilen tırda yangın çıktı. Yangına Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yay ile iş makinesinin sürücüsü ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya müdahale sırasında Denizli- Ankara karayolunda ulaşım bir süreliğine durdu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de iş makinesine tır arkadan çarptı: 2 yaralı

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
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