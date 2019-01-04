Denizli'de İş Yeri Önünden Çiçek Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

Denizli'de iş yeri önünden çiçek hırsızlığı kameralara yansıdı Çiçekleri çalınan kadın, hırsızlara seslendi: "Getirsinler çiçeklerimi"DENİZLİ - Denizli'de iki şahsın bir iş yerinin önünde duran saksıdaki çiçekleri çalmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de iş yeri önünden çiçek hırsızlığı kameralara yansıdı

Çiçekleri çalınan kadın, hırsızlara seslendi: "Getirsinler çiçeklerimi"



DENİZLİ - Denizli'de iki şahsın bir iş yerinin önünde duran saksıdaki çiçekleri çalmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çiçekleri çalınan iş yeri çalışanı ise, "Getirsinler çiçeklerimi" diye hırsızlara seslendi.

Olay, Pamukkale ilçesinde Ayşe Dağdaş'a ait bayan kuaför salonunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kuaför salonu çalışanları sabah işe geldiklerinde, akşam iş yerinin kapısına bıraktıkları çiçeklerden birinin olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar dükkanın önünden geçen iki şahsın çiçekleri gece aldığını gördü. Görüntülerde, ellerinde plastik kasalar bulanan iki şahsın dükkanın önünden geçerken çiçekleri fark etmeleri, yoldan geçen bir aracın gitmesini beklemeleri, etrafı kolaçan etmeleri ve sonrasında çiçeklerden küçük olanı plastik kasaya koyup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettikleri görülüyor.

"Getirsinler çiçeklerimizi"

Hırsızlara, "Getirsinler çiçeklerimizi" diye seslenen iş yeri çalışanı Şerife Toy, çiçeklerinin patronlarına gelen bir hediye olduğunu belirterek, "Patronumuza gelen hediye çiçekleri kapının önüne koymuştuk, dün gece saat 2.30'da çalınmış, sabah fark ettik. Dışarı çiçek koymak suç mu? Başka çalacak bir şey bulamadılar mı, neden çiçek? Kameradan baktık, iki kişi görünüyordu. Biz bayan kuaförüyüz dükkanın önünde çiçeklerimiz yok, getirsinler çiçeklerimizi. Ellerinde iki tane sepet vardı, büyük ihtimal başka yerlerden de eşya çaldılar" dedi.

Öte yandan iş yeri sahipleri, ellerindeki görüntülerle birlikte şikayetçi olacaklarını söylediler.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü

İtalya Süper Kupasının Suudi Arabistan'da Oynanacak Olması İsyan Ettirdi

'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti