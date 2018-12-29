Son Dakika Haberleri: Denizli'de İş Yeri Yangını

Denizli'de İş Yeri Yangını

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hurdaya ayrılan 3 araç yandı, 3 otomobil zarar gördü.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hurdaya ayrılan 3 araç yandı, 3 otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde hurda araç ve çıkma oto parça üzerine faaliyet gösteren Cengiz Akmar'a ait iş yerinde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin iş yerini sardığı yangın, 7 araç ve 20 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan yangın nedeniyle iş yerindeki 3 hurda araç yandı, 3 otomobilse zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:36 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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