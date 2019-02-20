Son Dakika Haberleri: Denizli'de İş Yeri Yangını

Denizli'de İş Yeri Yangını

58 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın hasara yol açtı.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın hasara yol açtı.

Karaman Mahallesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Marketin çatısından yükselen alevlere köpük ve su sıkan itfaiye ekipleri, iş yerinin önündeki kepengi de metal kesme aletiyle keserek içerideki yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmaları yapılan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:52 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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