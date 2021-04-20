İş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir erkek kuaförü uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, iş yeri sahibi Nida Ergin'i (43) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.
hbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelinin berberi bıçaklayıp kaçtığı sırada "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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