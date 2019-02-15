Denizli'de İş Yerinden Hırsızlık Kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde marketin önündeki muz dolu kasanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde marketin önündeki muz dolu kasanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi Şehit Yılmaz Bakan Caddesi üzerindeki Halil Turgut isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen bir kişi, market sahibi ve çalışanların içeride olduğu sırada içinde yaklaşık 10 kilogram muz olan kasayı çalarak uzaklaştı.



Olay işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Market sahibi Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam iş yerini kapatırken muz kasasının yerinde olmadığını fark ettiklerini belirterek, olayı kamera kayıtlarını inceleyince gördüklerini söyledi.



Hırsızlık olayı ile ilgili polise şikayetçi olduklarını dile getiren Turgut, "Gelip istese yiyeceği kadar verirdik. Ama marketin girişindeki kasayı rahat tavırlarla alıp gitmesine anlam veremedik. Biz de zaten zor geçinen insanlarız." ifadesini kullandı.

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