Denizli'de iş yerleri kapanan kiracıların borçları 2 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de iş yerleri kapanan kiracıların borçları 2 ay ertelendi - Son Dakika

Denizli'de iş yerleri kapanan kiracıların borçları 2 ay ertelendi

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçe belediyesi, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında iş yerleri kapatılan esnafın kira borçlarını 2 ay erteledi.

Denizli'de iş yerleri kapanan kiracıların borçları 2 ay ertelendi, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçe belediyesi, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında iş yerleri kapatılan esnafın kira borçlarını 2 ay erteledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapanan iş yerlerine ait belediyemizin kira alacakları, ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Pamukkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin açık olup olmadığını denetledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının aldığı kararın ilçe genelinde uygulandığını ifade etti.

Alınan kararın bu salgının önlenmesi adına önemli olduğunun altını çizen Örki, "Pamukkale Belediyesi ekipleri bu kararın uygulanması için gerekli denetimleri yaptı. Genel olarak bu konuda her hangi bir sıkıntı yok. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak ilçe genelinde hemen her yerde dezenfekte işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Cami, okul, kamu kuruluşları ve parklar gibi ortak kullanım alanları steril hale getirilmeye çalışılıyor. Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız. Bunun için özellikle Sağlık Bakanlığının uyarılarının titizlikle uygulanması gerekiyor." dedi.

Merkezefendi, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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