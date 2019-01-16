Son Dakika Haberleri: Denizli'de İşçi Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı

Denizli'de İşçi Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı

15 dakika önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Denizli'de İşçi Servisi Buzlanan Yolda Devrildi: 12 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkiinde meydana geldi. Yönetimindeki 20 L 1929 plakalı servis minibüsü ile filtre fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Güneş Komit, Denizli'nin Çardak ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yönüne giderken, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, kayarak şarampole devrildi. Kazada şoför Güneş Komit ile işçiler Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kacaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emine Çoban, Sülbiye Aday ve Hakkı Yer yaralandı. Kazayı gören sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları minibüsten çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: DHA

İşçi, Denizli, Güncel
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