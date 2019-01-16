Son Dakika Haberleri: Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 12 Yaralı

Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 12 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 12 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.


Güneş Komit İdaresindeki 20 L 1929 plakalı işçi servisi minibüsü, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.


Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.


Kazada yaralanan sürücü Komit'in yanı sıra Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kaçaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emre Çoban, Sülbiye Aday, Hakkı Yer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:01 Kaynak: AA

İşçi, Denizli, Güncel
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