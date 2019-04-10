Son Dakika Haberleri: Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı

Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.

Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.


İlçede bir mermer fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Cevdet Ç. idaresindeki 48 AAU 494 plakalı servis minibüsü, Tosunlar Mahallesi yakınlarında yoldaki yağış nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19 Kaynak: AA
Sarayköy, Denizli, İşçi, Güncel
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