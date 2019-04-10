Denizli'de İşçi Servisi Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan servis minibüsü tarlaya devrilerek ters döndü, 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:33 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Sarayköy
ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan servis minibüsü tarlaya devrilerek ters döndü, 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Tosunlar
Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet Çırpan yönetimindeki 48 AAU 494 plakalı mermer işçisi taşıyan servisi minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sürücü Çırpan ile birlikte 6 işçi, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Denizli
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı
Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi