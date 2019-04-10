Son Dakika Haberleri: Denizli'de İşçi Servisi Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı

Denizli'de İşçi Servisi Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan servis minibüsü tarlaya devrilerek ters döndü, 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.

Denizli'de İşçi Servisi Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan servis minibüsü tarlaya devrilerek ters döndü, 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet Çırpan yönetimindeki 48 AAU 494 plakalı mermer işçisi taşıyan servisi minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sürücü Çırpan ile birlikte 6 işçi, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:33 Kaynak: DHA
Sarayköy, İşçi, Denizli, Güncel
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