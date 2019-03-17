Son Dakika Haberleri: Denizli'de İşlenen Cinayetin Şüphelileri Aydın'da Gözaltına Alındı

Denizli'de İşlenen Cinayetin Şüphelileri Aydın'da Gözaltına Alındı

1 saat önce

Denizli'de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ cinayetinde kaçan 2 zanlı polisin dikkatli takibi sonucu düzenlenen operasyonla Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde yakalandı.

Denizli'de İşlenen Cinayetin Şüphelileri Aydın'da Gözaltına Alındı, System.String[]
Denizli'de geçtiğimiz 15 Mart günü aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ cinayetinde kaçan 2 zanlı polisin dikkatli takibi sonucu düzenlenen operasyonla Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde yakalandı.

Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile Oğuzhan Karabağ'ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına gelen 2 şahıs aracı yaylım ateşe tutmuş, saldırıda vücuduna 14 kurşun isabet eden Karabağ hayatını kaybetmişti. Karabağ bugün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından soruşturma başlatan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri olduğu iddia edilen R.Y. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Şahısların Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Karabağ, Aydın, Denizli, 3. Sayfa
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