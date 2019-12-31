Denizli'de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında - Son Dakika

Denizli'de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında

6 saat önce

Denizli'de geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda itfaiye ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılayacak.

Denizli'de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında, System.String[]

Denizli'de geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda itfaiye ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılayacak. İtfaiye erleri yaşanabilecek yangın ve kazalara karşı bu yılda da yeni yıl mesaisi yapacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler önceki yıllarda olduğu gibi bu senede yeni yılı görevlerinin başında karşıladı. İtfaiye erleri 24 saat esasına göre görev yaptıkları işlerine bugün de devam etti. Komuta merkezinden gelen ihbarları anında karşılayan ekipler tıpkı normal çalışma günlerdeki gibi yılbaşı gecesi de hızlı bir şekilde olaylara müdahale etti. İtfaiye personeli yaşanabilecek muhtemel yangın ve kazalara karşı teyakkuz halinde görevlerinin başında yılbaşı nöbeti tuttu.


"Her an gibi bir olumsuzluğa karşı bekliyoruz"


Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık Şubesi İtfaiye Çavuşu Burçin Kemer, "Yılbaşı akşamı nöbetteyiz evet tamam ama bizim için yılbaşı, bayram ya da her an gibi bir günün çok önemi yok. Biz her zaman olduğu burada görevimizin başında, her an gibi bir olumsuzluğa karşı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın araçları gördüğü zaman, yol vermek konusunda daha çabuk olurlarsa, bu konuya özen gösterirlerse ya da park ettiği araçların her an gibi bir acil durumda bu itfaiye olur, ambulans olur, bir başka acil aracın geçme ihtimali olursa o evde oturan yada orada oturan bir gün kendilerine ihtiyaç olabilir. Böyle bir durumda, hani bunu düşünerek buna göre tedbir almaları bizim için her zaman daha iyidir" dedi. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
04:32 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
04:32 İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü - Son Dakika
04:31 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika
04:28 Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
04:28 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 04:38:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]