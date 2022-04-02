Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

02.04.2022 05:27

Son dakika haberleri... Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 8 itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 8 itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Topraklık Mahallesi'nde bulunan Kayalık İtfaiye Şubesi'nde görev yapan 8 itfaiyeci, ilk sahur için sofrayı hazırladı.

Her an göreve çıkmak üzere hazır bekleyen ve sofrada bile telsizlerinden ayrılmayan itfaiye personeli, sahuru peynir, zeytin ve yumurta ile yaptıktan sonra dua edip niyette bulundu.

İtfaiye Çavuşu İbrahim Eraslan, yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Vatandaşların huzuru için görevlerinin başında olduklarını anlatan Eraslan, "İlk sahurumuzu burada ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. 24 saat beraberiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat esaslı çalışıyoruz. Ramazan ayının bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

YORUMLAR
500
Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı Son dakika haber! Yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Son dakika haber! Yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 05:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement