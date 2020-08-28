Denizli'de iyi tarım ve organik tarım uygulaması yapan üreticilere destek

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'de iyi tarım ve organik tarım uygulamaları yapan 1489 üreticiye tarımsal destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini belirtti.

Tarımsal üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Denizli'de iyi tarım uygulaması yapan 1437 üreticimize 1 milyon 795 bin 297 lira, organik tarım yapan 52 çiftimize 35 bin 132 lira olmak üzere toplam 1 milyon 830 bin 429 liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün saat 18.00'de üreticilerimizin hesaplarında olacak. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Üreticimiz yalnız değil."