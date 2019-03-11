Denizli'de Jandarma 11 Parça Tarihi Eser Ele Geçirdi
57 dakika önce
Denizli'nin 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda farklı tarihi dönemlere ait heykellerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Denizli
'nin 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda farklı tarihi dönemlere ait heykellerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Pamukkale
ve Tavas
ilçelerinde gerçekleştirildi. Aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçen ve çalışma başlatan ekipler 2 farklı ilçede düzenledikleri operasyonlarda 1 adet işlemeli mermer yazıt, 1 adet mermer mezar stili, 1 adet kireç taşından yapılmış arşitrom bloğu, 1 adet işlemeli hac işareti, 1 adet kapı mandalı, 1 adet kılıç, 1 adet kama, 3 adet arkaik döneme ait kase, 1 adet Roma
dönemine insan figürlü bronz heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerim devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:22 Kaynak: İHA
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