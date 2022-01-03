Denizli'de jandarma 2021'de 4 bin 781 siteye erişim engeli getirilmesini sağladı - Son Dakika

Denizli'de jandarmanın yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçen yıl çeşitli nedenlerle 4 bin 781 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021'de terör örgütü propagandası yapılan 75, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75, uyuşturucuyu özendirdiği belirtilen 67, müstehcen içeriğe sahip 1419, oltalama içerikli yayın yapan 145 olmak üzere 4 bin 781 internet sitesi belirledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında bu sitelere erişim engellendi.

Ayrıca siber suç olaylarına ilişkin 116 şüpheliye yasal işlem yapıldı ve olayların yüzde 91'i aydınlatıldı.