Jandarmadan suçlulara geçit yok - Son Dakika
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Jandarmadan suçlulara geçit yok

02.09.2022 15:47
Jandarmadan suçlulara geçit yok

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından 2022 Ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör olaylarının yüzde 99,1'i aydınlatıldı.

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından 2022 Ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör olaylarının yüzde 99,1'i aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Ağustos ayında gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. 518 asayiş, 56 kabahat, 452 takibi gereken, 54 kaçakçılık, 17 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam meydana gelen 1100 olayın 1090'nını yani yüzde 99,1'i aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 32 bin 118 kişi ile 13 bin 361 aracın sorgulaması yapılırken, 194 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalandı ve 10 kayıp şahıs bulundu. Denetimlerde 12 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 238 adet mermi, 1 adet topçu mühimmatı ve 4 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

1 milyon 831 bin 510 TL cezai işlem uygulandı

Ay içerisinde 3 FETÖ ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik icra edilen faaliyette 2 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

2022 Ağustos ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 32 bin 148 araç kontrol edildi, 22 bin 340 araç, 20 bin 706 şahıs sorgulaması yapıldı, 2 bin 207 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 831 bin 510 TL cezai işlem uygulandı, 18 aranan araç, 31 aranan şahıs yakalandı. 51 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 346 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığını, huzur operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam ettiğini belirten Denizli İl Jandarma Komutanlığı, icra edilen 54 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara operasyonlarda, 207 şahıs gözaltına alındı, 3 şahıs tutuklandı, 204 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5.544 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 50 adet hap, 236 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 24 adet kazı malzemesi, ele geçirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan suçlulara geçit yok - Son Dakika

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