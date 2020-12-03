Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika

Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı

03.12.2020 12:37
Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Kasım ayı boyunca, 684 olayın 676'sını aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Kasım ayı boyunca, 684 olayın 676'sını aydınlattı. 176 aranan şahıs yapılan uygulamalarda yakalanırken, trafik uygulamalarında 1 milyon 55 bin TL ceza işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kasım ayında gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 684 olayın yüzde 99'unun aydınlatıldığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda 27 bin 476 şahıs 8 bin 796 araç sorgulaması yapıldı. Bu uygulamalarda 176 aranan şahıs ile 10 araç yakalanırken 10 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalar kapsamında 4 adet tabanca, 34 av tüfeği, 142 adet mermi, 4 adet bıçak ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında 1 milyon 55 bin 787 TL ceza işlem uygulandı

Denizli genelinde jandarma Trafik ekipleri tarafından 43 bin 743 araç kontrol edildi. 19 bin 241 araç ile 15 bin 637 şahıs trafik uygulamalarında sorgulaması yapıldı. Bin 697 araç ve şahıs hakkında 1 milyon 55 bin 787 TL ceza işlem uygulandığı açıklandı. Yine bu kontroller sırasında 7 aranan araç ile 19 aranan şüpheli yakalandı. 70 sürücü hakkında alkollü araç kullanma suçundan ehliyeti alınırken 398 araç trafikten men edildiği duyuruldu.

Uyuşturucu ile mücadelede seferberlik başlatıldı

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine jandarma ekipleri göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 4 kilo 901 gram esrar, 77 gram eroin, 1 kilo 78 gram metanfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 123 kök kenevir, 820 litre kaçak alkol, ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatılmış, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca tarihi eser kaçakçılığı ve kalpazanlara da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 607 adet tarihi eser, 930 adet sahte dolar, 7 av tüfeği, tabanca, onlarca mermi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, FETÖ operasyonları kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı
Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de jandarma olayların yüzde 99'unu aydınlattı - Son Dakika


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