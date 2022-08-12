Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı leylek tedavi altına alındı

12.08.2022 14:43
Yaralı leylek tedavi altına alındı

Denizli'de jandarma tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denizli'de jandarma tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pamukkale ilçesine bağlı Çeşmebaşı Mahallesinde görevlerini yaparken yerde hareketsiz bir şekilde duran leyleği fark etti. Yanına yaklaştığında leyleğin yaralı olduğunu gören jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Tedavi altına alınan leylek, kısa sürede sağlığına kavuşturularak yaşam alanına bırakılacak. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
DENİB Akademi'den ticari istihbarat eğitimi DENİB Akademi'den ticari istihbarat eğitimi Irmakta kaybolan Burundili genç 63 gündür aranıyor Irmakta kaybolan Burundili genç 63 gündür aranıyor
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 14:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement