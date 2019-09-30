Son Dakika Haberleri: Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi
Son Dakika Yerel Haber

Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi

51 dakika önce

- Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi 16 kilogram esrarın yakalandığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındıDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

- Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi

16 kilogram esrarın yakalandığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Denizler Mahallesi'nde İ.A., isimli şahsın yaşadığı eve baskın düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası jandarma ekipleri İ.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Çal Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.A., ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi

Jandarma, Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim esrar çıktı
Türkiye - Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:45:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de jandarma yaklaşık 16 kilogram esrar ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]