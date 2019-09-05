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Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Denizli İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon kapsamında 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon kapsamında 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Baklan'da uyuşturucuya sıfır tolerans ilkesi kapsamında başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda şüpheli bir şahsın elinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler çok geçmeden şahsın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla ekiplerce el konulurken olayla ilgili yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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