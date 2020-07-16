Denizli'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 20 gözaltı

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından 22 farklı adrese yapılan dev uyuşturucu operasyonunda 8 aylık takip sonucu 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından 22 farklı adrese yapılan dev uyuşturucu operasyonunda 8 aylık takip sonucu 20 kişi gözaltına alındı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere Acıpayam ve Serinhisar ilçelerini de kapsayan operasyon sonucunda, 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili olduğu iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
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