Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi - Son Dakika

Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi

31.03.2021 16:25
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" denetimi gerçekleştirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" denetimi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının 2019 yılında "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinden bu yana çeşitli sloganlarla hayata geçirilen bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi 2021 yılında da devam ediyor.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tüm sürücülere trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ve varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda farkındalığı arttırmak maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş olmakla birlikte, yıl içerisinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganlarıyla etkinlikler düzenlenerek, okul ve yaya geçitlerine "Önce Yaya" görseli uygulaması yapıldı.

Jandarma Trafik Timleri "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması gerçekleştirdi

Bu alandaki düşüş ivmesinin devam ettirilmesi, sürücülerin farkındalıklarının arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 30 Mart 2021 günü saat 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Denizli genelinde "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması gerçekleştirildi. Akköy Mahallesinde yapılan uygulamaya Denizli İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Uğur Çağlar katıldı. Akköy Anadolu Lisesi önünde ki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin yanında yer alan Jandarma Albay Uğur Çağlar ayrıca konuyla ilgili sürücülere uyarıcı bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde farkındalığın arttırılmasına önem verilerek, yaya geçitlerinde yayaları gören sürücülerin yavaşlayarak durmaları sağlanmış ve sürücülere konu hakkında afişler dağıtıldı.

"Jandarma bölgesindeki etkinlik ve denetimler aralıksız sürdürülecektir"

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Jandarma Albay Uğur Çağlar; "Yaya kazalarının, yaya ölüm ve yaralanmalarının en aza indirilmesi için sürücülerin özellikle yerleşim yerlerinde hız kurallarına uymada azami gayret göstermesi gerekmektedir. Çünkü bir aracın hızının saatte 30 kilometreden 50 kilometreye çıkması halinde çarptığı yayanın ölme riski sekiz kat artmaktadır. Yayaların trafikteki güvenliklerinin sağlanması için Jandarma bölgesindeki etkinlik ve denetimler aralıksız sürdürülecektir" dedi.

Türkiye'de trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 56 oranında azalma sağlandı

Hayata geçirilen projeli çalışmalar, yürütülen eylem planları, kampanyalar, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, ulusal, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme ile bilinçlendirme faaliyetleri sonucunda Türkiye'de 2010 yılında 100 bin kişi başına düşen trafik kazaları sonucu can kaybı oranı 13,4 iken 2020 yılında 5,8'e düşürülerek yüzde 56 oranında azalma sağlanarak, AB ülkeleri ortalamasına yakın seviyeye getirilmiştir.

Yaya ölümlerinde yüzde 30,8 oranında azalma sağlandı

2018 yılı Ekim ayında yapılan mevzuat düzenlemesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda yaya ölümlerinde yüzde 30,8 oranında azalma sağlanarak bin 87 vatandaşımızın can kaybı önlenmiştir. - DENİZLİ

Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi
Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı         
17:06
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü         
16:48
Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası         
16:41
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı         
16:03
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor         
13:34
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei