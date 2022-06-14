Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor

14.06.2022 16:26
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda tanıtım stantlarının açılmasıyla devam etti. İl Jandarma Komutanlığı'nca özel teşkil edilmiş jandarma birimlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, birçok milli araç ve silah gereçleri yer aldı.

Özel eğitimli jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni toplarken, etkinlikte tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Kutlama programına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - DENİZLİ

Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor

YORUMLAR
500
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Dede çalınan sürüsüne kavuştu Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Mehmet Dede çalınan sürüsüne kavuştu
Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:34:14. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement