Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda tanıtım stantlarının açılmasıyla devam etti. İl Jandarma Komutanlığı'nca özel teşkil edilmiş jandarma birimlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, birçok milli araç ve silah gereçleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.