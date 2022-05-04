Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi

04.05.2022 16:43
Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi

Denizli'de, Ramazan Bayramı'nda havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kurallara uymayan 401 sürücüye 121 bin 414 lira ceza uyguladı.

Denizli'de, Ramazan Bayramı'nda havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kurallara uymayan 401 sürücüye 121 bin 414 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun arttığı noktalardaki kontrollerini sürdürdü.

Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapıldı.

"Mil Mi-17" tipi helikopterle yapılan denetime, basın mensupları da katıldı.

Helikopterden, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere ceza uygulandı.

Jandarmanın Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 30 Nisan'dan bu yana yaptığı denetimlerde, 13 bin araç sorgulandı, 401 sürücüye 121 bin 414 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 84 araç trafikten men edildi, 28 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. 74 sürücüye de hız sınırını aştığından ceza uygulandı.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Denizli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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