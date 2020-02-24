Denizli'de kablo hırsızlığı soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kablo hırsızlığı soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de kablo hırsızlığı soruşturmasında 2 tutuklama

7 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Denizli'de kablo hırsızlığı soruşturmasında 2 tutuklama, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haberleşme amaçlı kullanılan hatlardan ve inşaat halindeki binalardan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Y.A. ve C.A. olduğunu tespit etti.

Otomobille kaçmaya çalışan zanlılar gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin evlerindeki aramada yaklaşık 100 bin lira değerinde olduğu belirtilen kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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