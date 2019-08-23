Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaçak alkol imalathanesine operasyon: 6 gözaltı
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Denizli'de kaçak alkol imalathanesine operasyon: 6 gözaltı

48 dakika önce

Denizli'de kaçak alkol üretim imalathanesine polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken operasyonda 640 litre alkol üretiminde kullanılan etil alkol, 40 litre alkol ve 52 şişe kaçak, sahte alkol ele geçirildi.

Denizli'de kaçak alkol imalathanesine operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Denizli'de kaçak alkol üretim imalathanesine polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken operasyonda 640 litre alkol üretiminde kullanılan etil alkol, 40 litre alkol ve 52 şişe kaçak, sahte alkol ele geçirildi.


Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler, sağlıksız koşullarda şişeleme işlemi yaparak alkollü içki imalatı yapılan bir yer tespit etti. Şüpheli şahısların ürettikleri kaçak alkolü, piyasaya plastik bidon ya da daha önceden kullanılmış cam şişelere sahte bandrol yapıştırarak yine orijinal olmayan kapak jelatinleri ile piyasaya sürdükleri belirlendi.


Koliler içindeki kaçak alkol üretim malzemeleri böyle bulundu


Bodrum katını kaçak imalathaneye çeviren şahıslara yönelik yapılan operasyonda koliler içerisinde paketlenmiş üzerinde tıbbi kullanım amaçlı ibaresi bulunan ve tahıl ürünleri için üretildiği yazılı etil alkol ve yine su şişesi içerisinde hazır halde kaçak sahte alkol bulundu. Aramalar sonucunda 640 litre alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 40 litre alkol ve 52 şişe kaçak, sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Öte yandan, operasyonda yapılan aramalar ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde imalathanede koliler içinde ki bidonlarda kaçak alkol üretimi için gerekli olan malzemelerin bulunması yer alıyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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