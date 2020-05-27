Denizli'de kaçak alkol ve tütün operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 153 litre kaçak alkol ile binlerce makaron ve 33 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. Kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 153 litre kaçak alkol, 108 adet şişelenmiş vaziyette sahte alkol, 18 litre etil alkol, 12 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, 4 bin 400 adet boş makaron, 3 bin 760 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 33 kilo kıyılmış tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 125 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ