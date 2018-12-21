Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
Denizli
'nin Çal
ilçesinde düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kaçak içki satıcılarına yönelik olarak çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, Süller
Mahallesi'nde bir adreste bulunan boş dairede yapılan aramada, satışa hazır şekilde bandrolsüz halde hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye toplam 77 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Yetkililer, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:49 Kaynak: AA
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