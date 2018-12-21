Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu

Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kaçak içki satıcılarına yönelik olarak çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Süller Mahallesi'nde bir adreste bulunan boş dairede yapılan aramada, satışa hazır şekilde bandrolsüz halde hazırlanmış bin 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye toplam 77 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Yetkililer, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:49 Kaynak: AA

Çal, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün Hücre Evleri"Den "F" Serisi Dolar Çıktı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Liselilerin 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:31:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]