Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaçak Kazı Operasyonu: 17 Gözaltı

Denizli'de Kaçak Kazı Operasyonu: 17 Gözaltı

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de Kaçak Kazı Operasyonu: 17 Gözaltı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde bir firmanın inşaat çalışması bahanesiyle kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli kazıda kullandıkları araçlar, dedektör ve çeşitli malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında emekli astsubay A.O, uzman çavuş M.A, FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski asker S.A, elektrik mühendisi M.S, çevre mühendisi H.B, Z.H. ve K.U, hafriyat şirketi müdürü R.E, muhasebeci H.K, kazılan alanın sahibi H.A, Avustralya vatandaşı O.P, kepçe operatörü A.Y, belediye işçisi H.A, tornacı A.Ö. ve hafriyat şirketi çalışanları İ.Ç, R.E, İ.K'nin bulunduğu öğrenildi.

S.A'nın üzerinde yapılan aramada "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.


Zanlıların ilk ifadelerinde, mahallede bir krala ait olduğu söylenen lahit mezarı aradıklarını ileri sürdükleri ve kimliklerini gizlemek amacıyla uzman çavuş M.A'nın kendisini albay, tornacı A.Ö'nün MİT mensubu, meslekten ihraç edilen eski asker S.A'nın da papaz ve yüzbaşı olarak tanıttıkları belirtildi.

Öte yandan kazı yapıldığı sırada bazı şüphelilerin jandarma ekiplerini gözetleyerek anlık bilgi aktardığı tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:18 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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