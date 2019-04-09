Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaçak Madeni Yağ ve İlaç Operasyonu

Denizli'de Kaçak Madeni Yağ ve İlaç Operasyonu

2 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ile bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Denizli'de Kaçak Madeni Yağ ve İlaç Operasyonu, System.String[]
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ile bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon kapsamında bir tankeri durduran ekipler, aracın arka kısmında boş olduğuna dair tabela takılı olmasına rağmen tankerde yük olduğu tespit etti. Ardından tankerin evraklarını inceleyen ekipler, madeni atık yağ ile yüklü olan tankerin evraklar üzerinde yapılan oynamalarla yasadışı yollarla taşımacılık yaptığını belirledi. Bunun üzerine tankerde yapılan aramalarda toplam 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ele geçirildi.

Bir başka operasyon ise insan sağlığını olumsuz etkileyen ve kullanımında ciddi sonuçlar doğuran Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmemiş sahte ilaç satıcılarına yönelik yapıldı. Şahısları tespit edip ardından takibe alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda toplam bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:13 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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