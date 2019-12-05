Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon
Son Dakika Güncel Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon - Son Dakika

Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon

6 saat önce

Denizli'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon, System.String[]

Denizli'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir atölyede silah üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığında alınan talimatla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen ve silah imalathanesi olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 73 tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme, 1 matkap, 1 torna cihazı, 21 tabanca, 26 şarjör, 9 fişek, 4 havalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 hançer, 1 kılıç ve 1 kelebek diye adlandırılan bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]