Kaçak tütün mamulü satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak tütün mamulü satıcıları suçüstü yakalandı

15.08.2022 17:00
Kaçak tütün mamulü satıcıları suçüstü yakalandı

Denizli'de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Denizli'de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Denizli genelinde "Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik tütün mamulü satıcılarına operasyon yapıldı. Yapılan 2 farklı operasyonda 2 kişi yakayı ele verdi. Yapılan aramalarda; 21 bin 200 adet kaçak makaron, 832 adet kaçak sigara, 560 adet içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün mamulü satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak tütün mamulü satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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