Denizli'de kaçak tütün operasyonu

Denizli'de, 4 bin 181 içi doldurularak sigara haline getiren makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği "Duman 7 Operasyonu" kapsamında Denizli'de de bazı adreslere baskın yapıldı.

Denizli merkez ve ilçelerinde 47 ekip ve 158 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda 150 iş yeri kontrol edildi, bunlardan 3'üne idari işlem uygulandı. 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında 4 bin 181 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 88 boş makaron, 14 kilogram nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 41 elektronik sigara kiti ve 170 kilogram tütün bulundu.