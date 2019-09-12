Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaçak tütün operasyonu
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Denizli'de kaçak tütün operasyonu

33 dakika önce

Denizli'de, 4 bin 181 içi doldurularak sigara haline getiren makaron ele geçirildi.

Denizli'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Denizli'de, 4 bin 181 içi doldurularak sigara haline getiren makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği "Duman 7 Operasyonu" kapsamında Denizli'de de bazı adreslere baskın yapıldı.

Denizli merkez ve ilçelerinde 47 ekip ve 158 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda 150 iş yeri kontrol edildi, bunlardan 3'üne idari işlem uygulandı. 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında 4 bin 181 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 88 boş makaron, 14 kilogram nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 41 elektronik sigara kiti ve 170 kilogram tütün bulundu.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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