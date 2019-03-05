Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaçak Üretilen 5 Ton Toz Deterjan Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçak Üretilen 5 Ton Toz Deterjan Ele Geçirildi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip, ünlü markalara ait ambalajlar içinde piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 5 ton toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Denizli'de Kaçak Üretilen 5 Ton Toz Deterjan Ele Geçirildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip, ünlü markalara ait ambalajlar içinde piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 5 ton toz çamaşır deterjanı ele geçirildi. Merdiven altı üretim olarak nitelenen deterjanların yapılan ilk incelemesinde kanserojen maddeler içerdiği saptandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Y.G.'nin (40) kaçak üretildiği belirlenen deterjan sattığını tespit etti. Dün Y.G.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada kaçak üretildiği belirlenen 5 ton deterjan ele geçirdi. Y.G. gözaltına alınırken, ünlü markaların ambalajlarında piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen toplam 5 ton toz deterjana, imha edilmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak deterjanların yapılan ilk incelemesinde kanserojen maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği belirtildi. Jandarma, kaçak deterjanların nerede üretildiğinin araştırıldığını bildirdi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Honaz, Jandarma, Denizli, Güncel
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