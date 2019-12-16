Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskın ve kontrollerde 130 litre ile 105 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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