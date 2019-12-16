Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskın ve kontrollerde 130 litre ile 105 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ
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