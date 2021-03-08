Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon - Son Dakika

Denizli'de kaçakçılara 3 ayrı operasyon
08.03.2021 14:46
Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 181 litre kaçak alkol, 960 adet kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 320 adet dolma sigara ve 7 bin 800 makaron ele geçirildi. - DENİZLİ
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