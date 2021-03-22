Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı
22.03.2021 14:36
Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 6 şüphelinin yanı sıra 205 litre kaçak alkol, 231 adet kaçak cep telefonu, 385 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 4 bin 460 adet dolma sigara, 520 adet kaçak gözlük ve 50 adet kaçak bilgisayar hoparlörü ele geçirildi. - DENİZLİ
Son Dakika Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı