Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke, 2 karot makinesi, 6 metal burgu, 6 metal boru, altın gümüş arama sistemi ile ilgili kullanım kılavuzu, 6 metal çubuk, kaçak 546 bin 400 makaron, 10 TAPDK bandrolü, 47 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi.