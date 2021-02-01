Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 ayrı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke, 2 karot makinesi, 6 metal burgu, 6 metal boru, altın gümüş arama sistemi ile ilgili kullanım kılavuzu, 6 metal çubuk, kaçak 546 bin 400 makaron, 10 TAPDK bandrolü, 47 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Ele geçirilen sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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