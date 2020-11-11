Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi - Son Dakika

Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi

11.11.2020 18:53
Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi, System.String[]

DENİZLİ'de sevgilisi Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş (22) için bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

DENİZLİ'de sevgilisi Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş (22) için bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, sevgilisi Recep Berkay H. tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş için Candoğan Parkı önünde bir araya geldi. Pankart açan yaklaşık 50 kadın, sloganlar atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Ebru Koç, yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini belirtti. Kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini ifade eden Koç, "Gerekli yaptırımlar ve caydırıcı cezalar uygulansın. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin. Biz hayatlarımıza sahip çıkmak için de, katledilen her bir kadının hesabını sormak için de sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Tuğba'nın ve katledilen her bir kadının hesabını soracağız" dedi.


Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi
Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi

Berkay Şahin, Denizli, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı 2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu         
16:55
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi         
15:45
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 19:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei