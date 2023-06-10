İçi doldurulmuş sütyen takarak kadın kılığına giren erkek, fena yakalandı

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Denizli'de vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde kara çarşaf giyerek dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, şüphe üzerine ihbarda bulundu.

YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ İSTEDİLER

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Çarşafını çıkaran adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli apar topar gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü. Vatandaşlar ise şüpheliyi daha öncede gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmayı hedeflediğini iddia etti.