İçi doldurulmuş sütyen takarak kadın kılığına giren erkek, fena yakalandı - Son Dakika
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İçi doldurulmuş sütyen takarak kadın kılığına giren erkek, fena yakalandı

10.06.2023 13:59

Denizli'de kara çarşaf giyerek dolaşan kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı. Vatandaşların şüphesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinde içi doldurulmuş sütyen ve makyaj malzemeleri bulundu. Şüphelinin hırsızlık yapmayı hedeflediği iddia edildi.

Denizli'de vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde kara çarşaf giyerek dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, şüphe üzerine ihbarda bulundu.

İçi doldurulmuş sütyen takan çarşaflı erkek, fena yakalandı

YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ İSTEDİLER

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Çarşafını çıkaran adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı.

İçi doldurulmuş sütyen takan çarşaflı erkek, fena yakalandı

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli apar topar gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü. Vatandaşlar ise şüpheliyi daha öncede gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmayı hedeflediğini iddia etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • ersin yücel: Şimdi bunuda çarşaf giyen kardeşlerime maal ederler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Ucuz sıyırmış:) Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kadın İçi doldurulmuş sütyen takarak kadın kılığına giren erkek, fena yakalandı - Son Dakika


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