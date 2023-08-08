Denizli'de Kadın ve Çocuğu Cinayetinin Ardından Kahramanmaraş'ta Defnedildi - Son Dakika
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Denizli'de Kadın ve Çocuğu Cinayetinin Ardından Kahramanmaraş'ta Defnedildi

08.08.2023 14:50

Denizli'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar ile oğlu Macit Gül, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi. Ümit Mutlu Akpınar, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından onları bıçaklayarak öldürmüştü. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Ümit Mutlu Akpınar ise cezaevinde asılı halde bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül'ü alarak Denizli'nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün cenazeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Üvey babanın öldürdüğü 4 yaşındaki çocuğu, öz babası elleriyle kabre koydu

OĞLUNU ELLERİYLE MEZARA KOYDU

Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit'i kendi elleriyle kabre koydu. Macit Gül'ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar'ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas'a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül'ün, oğlunun Tavas'ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.

Üvey babanın öldürdüğü 4 yaşındaki çocuğu, öz babası elleriyle kabre koydu

KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ

Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Mutlu Akpınar, Macit Gül, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Kadın ve Çocuğu Cinayetinin Ardından Kahramanmaraş'ta Defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Kadın ve Çocuğu Cinayetinin Ardından Kahramanmaraş'ta Defnedildi - Son Dakika
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