Denizli'de kalpazanlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kalpazanlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de kalpazanlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de bir matbaada para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Denizli'de kalpazanlara yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de bir matbaada para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sahte para basıldığı, paraların parça parça alışveriş yoluyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla ekipler, 2 matbaa ve 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 1239 sahte Avustralya doları, 100'lük banknotlar halinde 1739 sahte İsviçre frangı, sahte para basmak için kullanılan 2 yazıcı, tarayıcı özelliği bulunan cihaz, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin arasında daha önceden de sahte para basmak suçundan ceza alanlarla, uyuşturucu ticareti yapanların da bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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