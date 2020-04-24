Denizli'de kamu çalışanlarının mesai saatlerine ramazan düzenlemesi - Son Dakika

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve ramazan ayının sağlıklı ve güven içerisinde idrak edilebilmesi amacıyla kamu çalışanlarının mesai saatleri 09.00-16.30 olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi ve ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi amacıyla mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, Denizli'de sabah 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe kadar sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.