Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yaralanan kamyon sürücüsü Etli de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Traktörün altına kalan sürücü ile eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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