Son Dakika Haberleri: Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

5 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Etli (51) yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, Çal yolunda aynı yönde giden Ali Tokmak'ın (52) kullandığı 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altına kalan sürücü ile eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralanan kamyon sürücüsü Etli de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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